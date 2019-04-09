إحباط محاولة اعتداء إرهابية على نقطة عسكرية للجيش السوري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء 9 أبريل/نيسان، إن الجيش السوري أحبط محاولة اعتداء إرهابي على نقطة عسكرية تابعة للجيش السوري في ريف حماة الشمالي.
وقال المصدر العسكري لوكالة “ناسا” السورية إن مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء، بواسطة أحزمة ناسفة على إحدى النقاط العسكرية التابعة للجيش السوري في اتجاه طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي.
وتابع المصدر: “تم على الفور اكتشاف المجموعة الإرهابية من قبل حراس النقطة، والتعامل معهم بالنار، وإفشال الهجوم على الرغم من إقدام بعض الانتحاريين على تفجير أنفسهم بالتزامن مع رمايات كثيفة بقذائف الهاون والرشاشات المتوسطة والثقيلة”.
وأوضح المصدر أن محاولة الاعتداء الإرهابي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص من الجيش السوري، وتصفية جميع العناصر الإرهابية، وتدمير دبابة كانت تقدم الدعم لتلك المجموعة الإرهابية.
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