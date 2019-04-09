رئيس الأركان: الجيش، الشرطة، الأمن والدعم السريع متماسكون

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، كمال عبد المعروف، إن المرحلة التي تمر بها بلادنا تتطلب اليقظة والانتباه من الجميع، حرصاً على سلامة الوطن، للحيلولة دون تقويض حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، ودرء الفتن، وتفويت الفرصة على كل من يستهدف ذلك.

وجدد عبد المعروف لدى مخاطبته تنويراً لقادة القوات المسلحة، برتبتي الفريق واللواء حسب صحيفة آخر لحظة أمس، التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين، وقال إنها على العهد الذي قطعته أمام الشعب بحماية مقدراته ومكتسباته، وشدد على وحدة وتماسك المنظومة الأمنية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، جهاز الأمن والدعم السريع)، وقيامها بواجباتها في حفظ الأمن وحماية المواطنين في تكامل وتنسيق للأدوار.

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وأشار عبد المعروف إلى ضرورة استدعاء القيم والموروثات التي يتميز بها الشعب السوداني، دون غيره من الأمم، وأضاف “القوات المسلحة لن تسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول، وأنه لا مجال لاستهدافها والمزايدة على مواقفها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)