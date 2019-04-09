مواجهات جديدة بين الجيش والأمن لدى محاولة لفض الاعتصام

واعلنت لجنة اطباء السودان المركزية عن سقوط شهيدان وعدد من الجرحي بالرصاص الحي وعدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وكان نتيجة هذا الغدر ارتقاء روحي شهيدين هما:

- الشهيد : مجهول الهوية بطلق ناري بالصدر

- الشهيد : النذير عبدالباقي، من أبناء أم درمان - طلق ناري بالصدر. وقد أصيب العديد من المعتصمين و قوات الشعب المسلحة حالة بعضهم حرجة،

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