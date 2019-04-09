رئيس مجلس الولايات يدعو للتماسك والانحياز للوطن

دعا الدكتور عمر سليمان آدم رئيس مجلس الولايات الى التوحد والتناصر والتماسك والانحياز التام للوطن والامن القومي صونا للبلاد وسلامة الأراضي واستقرار الشعب والتكامل والتعاون والتعاضد في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة حفاظاً وصونا للبلاد. جاء ذلك في خطابه الذي قدمه الاثنين في جلسة المجلس في دورة انعقاده التاسعة الذى حمل تداعيات الموقف الراهن والأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والتحديات الكبيرة وظروف الشدة والضيق في الأوضاع المالية والاقتصادية. وتطرق الخطاب للظروف الاستثنائية والحراك الشبابي حول نقص الخبز والمواد البترولية وندرة السيولة كمطالب مشروعة وعادلة ومن ثم تحويلها إلى مطالب سياسية وشعارات. وشدد رئيس المجلس على تكريس جهود المجلس لمواجهة المخاطر الجسيمة المحدقة بالبلاد وتهدد الكيان والعمل على ايجاد حلول للممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني والأزمات. من جانبهم دعا اعضاء المجلس الي مبادرة لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، وشددوا على ضرورة مكافحة الفساد وإبراز الدور الطليعي للمجلس بموجب الاختصاصات والواجبات.

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