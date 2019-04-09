محافظ حضرموت يوجه رسالة للمواطنيين حول مشكلة الكهرباء

وجه اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية ،رسالة إلي أهالي حضرموت بخصوص فواتير الكهرباء. حيث طالب البحسني في حديث خاص "لليمن العربي"، المواطنيين بتسديد فواتير الكهرباء، من منطلق المسؤلية الوطنية. وناشد البحسني المواطنيين بأنه يجب تسديد فواتير الكهرباء في وقتها بدون تلاعب ولا تأخير، ليسهل توفير المشتقات النفطية لكي تعمل محطات الكهرباء.

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