خلال اجتماع الوطني..البشير: سنعبر الازمة اكثر قوة وتماسكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

راس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني يوم الإثنين اجتماع المكتب القيادي للحزب بالمركز العام.

وقال البشير أن حفظ الأمن والاستقرار اولوية وان الشعب السوداني يستحق الطمانينة ، وأكد انهم سيعبرون الازمة اكثر قوة وتماسكا ، مشيرا لاهمية استخلاص العبر والدروس من هذا الابتلاء.

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وقد وجه المكتب القيادي عضويته بالمركز والولايات باليقظة واتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في ادخال الطمانينة وتطبيع الحياة العامة.

وشهد المركز العام للمؤتمر الوطني اليوم احتشاد قطاعات كبيرة من عضوية الحزب والقوى الشبابية المختلفة لتحقيق التضافر وبناء الصف الوطني وحفظ نسيج المجتمع.