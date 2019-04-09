الكهرباء … أكثر من سؤال

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد استقرار نسبي في الإمداد الكهربائي العام في البلد ، وبعد تهيؤ الناس لقطوعات مبرمجة كما تم الإعلان عنها مسبقا ، عاش الناس في اليومين الماضيين ارتباكا عاما وحالة من التوتر بعد انقطاع طويل للتيار الكهربائي خارج البرمجة المعلنة مما جعل الناس في حيرة من أمرهم وهم يرون الكهرباء تنقطع عنهم في غير يومهم ، وتتسع دائرة القطوعات لتعم مناطق كثيرة في العاصمة الخرطوم كما حدث يوم الاحد السابع من ابريل الذي شهد انقطاعا للتيار الكهربائي يكاد يكون قد غطي غالب المناطق في العاصمة والولايات ان لم نقل كلها وحدوث الإطفاء الكامل الذي أعلنت عنه الكهرباء في بيانها الأحد وهو لم يكن الاول من نوعه في هذا العام إذ أنه كثيرا ماحدث وقيل إنها المرة الرابعة أو الخامسة منذ شهر يناير التي يقع فيها الأطفاء التام في البلد وتخرج الشبكة بشكل كامل عن الخدمة ، والمعروف انها لم تكن في السابق تحدث بهذه الصورة المتكررة إذ كانت من الأشياء النادرة التي ربما لاتحدث خلال فترة طويلة قد تصل لسنوات ، ولكن تكرارها المستمر بحيث تقع اربع أو خمس مرات خلال أقل من ثلاثة أشهر فان الامر محير جدا ويضع الناس امام شك كبير ويتساءلون ما الذي يجعل هذا الأمر يتكرر ؟ هل من شبهة في تعرض الكهرباء لاعطال مقصودة ؟ هل يمكن القول إن جهة ما تلاعبت في الكهرباء وارادت أن تضيف مشكلة الى مشاكل البلد الغير محدودة لعلها تسهم في توتير الأجواء على توترها ؟ ام ياترى ان هناك جهات حكومية تسعى لاحداث هذه المشكلة حتي تشغل الناس بالحديث عن الكهرباء وانقطاعها حتي يشغلوا أنفسهم بالحديث عنها عن الحديث حول الاحتجاجات وتحشيد الناس اليها ومن ثم تضيع جهود المحتشدين وتكون الكهرباء قد أسهمت في ذلك بنحو من الانحاء.