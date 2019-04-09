مخاوف من رابعة سودانية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ أن تعهد المحتجون بتسيير مليونية السادس من أبريل ووصولها الى القيادة العامة ومطالبتها من هناك الجيش أن ينحاز للشعب ويدعم مطلبه في تنحي الرئيس البشير ، منذ ذلك اليوم والناس في ترقب لما يمكن أن يحدث مع مخاوف من تحدي الطرفين لبعضهما فتجمع المهنيين والقوي المعارضة بشكل عام تصر على مطلبها بتنحي الرئيس ولاترى اي إمكانية لحل غير هذا ، والحكومة لا ترى بديلا للحوار غير الحوار بحسب تعبير جميع المسؤولين من اصغرهم الى رئيس الجمهورية ، وايضا ظل قادة المؤتمر الوطني يكررون هذه المقولة ولايرون غيرها سبيلا للوصول إلى حل للازمة الماثلة وإزالة الاحتقان الماثل الان ، وكان تخوف الناس من تصادم الرؤيتين وتعارضهما خاصة ان نجح الثوار في الوصول إلى القيادة العامة والتجمهر فيها وإعلان الاعتصام المفتوح الذي لن ينتهي الا بتنحي الرئيس البشير مما يعني أن مواجهة شرسة تكون آثارها كارثية لذا كان التخوف كبيرا ، وهذا بالضبط ما تشير الامور الى أن الأحداث تتجه إليه فقد نجح الثوار في الوصول إلى القيادة والتحموا بالجيش وعزموا على الاعتصام واعلنوا أنهم لن ينفضوا الا بتنحي الرئيس وهذه اكبر عقبة تواجه الحكومة ومنذ يومين والأمور غير واضحة فالجسور المؤدية إلى الخرطوم من امدرمان وبحري وشرق النيل كانت مغلقة باستثناء جسر سوبا الذي ظل يعمل بشكل طبيعي ، وفي منتصف نهار الأحد فتحت السلطات الجسور باتجاه الخرطوم مع إغلاق الطرق المؤدية إلى السوق العربي والقصر الجمهوري والقيادة العامة من كل الاتجاهات ، وافادت الأنباء عن ازدياد أعداد المعتصمين في حماية الجيش وقد حاولت قوات الشرطة والأمن اختراق تجمع المعتصمين من اكثر من جهة في أطرافه بهدف زعزعتهم تمهيدا لتفريقهم وفشلت كل المحاولات وفي هذا الوقت العصيب والتوتر الذي يسيطر على الموقف راجت انباء كثيرة جدا ومتسارعة عن خطة للأمن والشرطة والبعض ذكروا الدعم السريع وأنهم يتهيأون لفض الاعتصام بالقوة مهما كانت النتيجة بل إن البعض نسب للنائب الاول ووزير الدفاع عوض بن عوف قوله لتكن رابعة ثانية ولابد أن ننهي هذا الاعتصام وان سقط مائة قتيل من المحتجين.

انه كلام خطير جدا – ان صدق – ويستوجب محاكمة فورية لقائله وابعاده تماما عن موقع المسؤولية لان شخص يفكر بهذه الطريقة ولايرى بأسا من قتل مائة مواطن ليس فقط غير جدير بتولى الوظيفة العامة بل يستحق عقوبة مغلظة على دعوته لسفك الدماء وتحريضه على ذلك.

كل أبناء الوطن يرفضون العنف ويخافون من تكرار تجربة رابعة عندنا في السودان لاقدر الله .