عاجل الآن: اندلاع حريق في مبنى بالقيادة العامة

الخليج 365:

افادت قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل عن اندلاع حريق في مبنى القيادة العامة في العاصمة الخرطوم عقب الاحداث الاخيرة التي وقعت فجر اليوم اثناء محاولة لفض الاعتصام .

وقال شهود عيان ان حريق اندلع في مقر القيادة العامة بمباني الفرقة السابعة مشاة عقب تبادل اطلاق النار بين الجيش وقوات امنية غير معلومة حاولت فض الاعتصام.