عاجل الآن: اندلاع حريق في مبنى بالقيادة العامة

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الخليج 365:
افادت قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل عن اندلاع حريق في مبنى القيادة العامة في العاصمة الخرطوم عقب الاحداث الاخيرة التي وقعت فجر اليوم اثناء محاولة لفض الاعتصام .
وقال شهود عيان ان حريق اندلع في مقر القيادة العامة بمباني الفرقة السابعة مشاة عقب تبادل اطلاق النار بين الجيش وقوات امنية غير معلومة حاولت فض الاعتصام.
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