أمريكا للحكومة: استخدام العنف ضد المدنيين المعتصمين يضر بعلاقاتنا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية، تيبور ناجي، إن “أي قرار باستخدام العنف ضد المدنيين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، في الأيام المقبلة، سيؤثر على كل نواحي العلاقات الثنائية مع حكومة السودان”.
وأشاد ناجي، عبر حسابه على “تويتر” بسلمية التظاهرات، التي انطلقت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية قبل نحو 4 أشهر.
واستمر اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش، منذ مساء الإثنين، رغم أنباء، في ساعات مبكرة من صباح الثلاثاء، عن فض الاعتصام، وفقا لـ”سكاي نيوز”.
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