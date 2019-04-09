البشير يعود لترؤس اجتماعات “قيادي الوطني”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فاجأ الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الإثنين، الأوساط السياسية في بلاده، وعاود ترؤوس اجتماعات المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، وذلك عقب حوالي شهر ونصف من تفويض سلطاته بالحزب لوالي كردفان السابق أحمد هارون.

وكان البشير أعلن يوم 22 فبراير الماضي قد حالة الطوارئ، وحل الحكومة، وأشار إلى أنه إنطلاقاً من منصة قومية قد بات على مسافةٍ واحدةٍ من كل القوى السياسية.

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وقال البشير في الاجتماع الذي استضافه المركز العام لحزبه بالعاصمة الخرطوم، إنهم سيعبرون الأزمة الحالية أكثر قوة وتماسكاً مشيراً لاهمية استخلاص العبر والدروس من هذا الابتلاء “حد تعبيره”.

ووجه المكتب القيادي عضويته بالمركز والولايات باليقظة واتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في ادخال الطمانينة وتطبيع الحياة العامة.

ويعتصم عشرات الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة الرئيسة للجيش للمناداة برحيل النظام.