سلطات السودان تنوي فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة

كما نقلت المصادر، أن الرئيس السوداني عمر البشير، يترأس اجتماعا طارئا للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، مؤكدًا خلاله أنه سيعبر الأزمة الراهنة، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات والوقوف في وجه من يريدون اختطاف الوطن.
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