الأمم المتحدة تطالب الأطراف السودانية بضبط النفس وتجنب العنف

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الإثنين، من أسماها بـ"الأطراف الفاعلة" في السودان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عبر "تويتر": إن "الأمين العام يراقب المظاهرات في السودان عن كثب، ويناشد جميع الجهات الفاعلة في السودان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف".

وأكد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لدعم أي جهود يتفق عليها السودانيون لحل الأزمة الحالية سلميا.

كما دعا السيد غوتيريش حكومة السودان إلى تهيئة بيئة مواتية لإيجاد حل للوضع الحالي وتشجيع الحوار الجامع.

ويشهد السودان، منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من شباط/ فبراير الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعيا.