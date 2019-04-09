خطوة جديدة تقرب ريال مدريد من بطل كأس العالم

كشفت تقارير أجنبية، عن استعداد إدارة نادي ريال مدريد لتلبية المطالب المادية لنادي باريس سان جيرمان في مقابل الحصول على خدمات الفرنسي الشاب كيليان مبابي. وقال الصحفي إدواردو أندا عبر برنامج الشيرينجتو الشهير: "نادي ريال مدريد على استعداد لدفع 300 مليون يورو لضم كيليان مبابي". وتابع حديثه عبر البرنامج الاسباني: "ويمكن بذلك أن يرحل أنطوان جريزمان إلى باريس سان جيرمان". وكان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال قد وضع مواطنه الشاب مبابي على رأي أولوياته في ميركاتو الصيف للتعاقد معه بعد مستواه الرائع مع فريقه ومنتخب بلاده.



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