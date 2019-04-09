وقالت ساندرز ، وفقا لقناة " الحرة " الأمريكية إن أليس سيغادر منصبه قريبا وإن موراي سيتولى مهامه الشهر المقبل مشيرة إلى أن أليس "أبلى بلاء حسنا" على رأس الجهاز التابع لوزارة الأمن الداخلي خلال العامين الماضيين، وأن الرئيس دونالد ترامب يشكره على خدماته التي قدمها لبلاده.
وكانت تقارير قد ذكرت أن ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة مايك مولفيني إقالة راندولف أليس قبل أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض : تعيين جيمس موراي على رأس جهاز الخدمة السرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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