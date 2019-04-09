مجهولون يطلقون النار على موقع عسكرى إسرائيلى

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مسلحين أطلقوا النار تجاه برج عسكري إسرائيلي بالقرب من قرية يعبد عن مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين ، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.
من جانبه أكد الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن إطلاق النار صوب موقع عسكري لم يسفر عن وقوع إصابات، مضيفا أن الجيش بدأ بعملية تمشيط في المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم.
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