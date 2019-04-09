ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن هناك شكوك حول مشاركة كيليني في مباراة أياكس المقبلة بسبب تعرضه للإصابة على مستوي ربلة السابق اليوم.
واضافت التقارير، أن كيليني تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم ولم ينجح في استكمال الحصة التدريبية وفقاً لما نشرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت.
واكدت التقارير على أن كيليني لن يسافر مع الفريق رحلة أمستردام، ليتجه المدرب أليجري للتفكير في الاعتماد على روجاني في التشكيلة الاساسية.
وسييغب عن يوفنتوس أيضاً الثنائي الدفاعي مارتن كاسيريس وأندريا بارزاجلي بسبب الإصابات المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة قوية تضرب يوفنتوس قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.