الرئيس السوداني: الشعب يستحق الطمأنينة والاستقرار وهذه مسئوليتي

وقال الرئيس السوداني في كلمة له في أعقاب اجتماع طارئ مع حزب المؤتمر الوطني، اليوم الإثنين، إن الحوار هو السبيل الأوحد لحل مشكلات السودان في وجه الذين يريدون "اختطاف الوطن ويتآمرون مع الأجنبي لتغيير الأوضاع فيه".
وأضاف أن "الشعب السوداني يستحق الطمأنينة والاستقرار وهذه مسئوليتي"، مؤكدًا أن السودانيين سيعبرون الأزمة أكثر تماسكا وقوة.
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