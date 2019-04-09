الرئيس السوداني: الشعب يستحق الطمأنينة والاستقرار وهذه مسئوليتي

وجه الرئيس السوداني عُمر البشير، أعضاء الحزب الوطني الحاكم في السودان إلى اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الصف الوطني، بعد تفاقم الاحتجاجات المطالبة برحيله في شوارع الخرطوم.

وقال الرئيس السوداني في كلمة له في أعقاب اجتماع طارئ مع حزب المؤتمر الوطني، اليوم الإثنين، إن الحوار هو السبيل الأوحد لحل مشكلات السودان في وجه الذين يريدون "اختطاف الوطن ويتآمرون مع الأجنبي لتغيير الأوضاع فيه".

وأضاف أن "الشعب السوداني يستحق الطمأنينة والاستقرار وهذه مسئوليتي"، مؤكدًا أن السودانيين سيعبرون الأزمة أكثر تماسكا وقوة.

