مجلس العموم البريطاني يوافق على مشروع قانون لتأجيل "بريكست"

وقال رئيس حزب العمال إيفيت كوبر، و صاحب مشروع القانون: "أكد مجلسي البرلمان اليوم على قناعتهما بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤثر سلبا على فرص العمل والصناعة والأمن القومي".
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