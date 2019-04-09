مجلس العموم البريطاني يوافق على مشروع قانون لتأجيل "بريكست"

وافق مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يلزم حكومة البلاد بطلب تأجيل "بريكست" لتجنب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال رئيس حزب العمال إيفيت كوبر، و صاحب مشروع القانون: "أكد مجلسي البرلمان اليوم على قناعتهما بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤثر سلبا على فرص العمل والصناعة والأمن القومي".