شابة روسية تتعرض لحادث مروع أثناء محاولتها التقاط "سيلفي"

تعرضت شابة روسية لإصابات خطيرة، إلا أنها نجت من سقوط مروع من ارتفاع يقارب 30 مترا، وذلك أثناء محاولتها التقاط صورة "سيلفي" جريئة.

وجرت الحادثة الرهيبة في مدينة تيومين، في سيبيريا، عندما سقطت الشابة من الطابق العاشر لبرج مرتفع، لتنجو من الموت بأعجوبة وتتعرض لإصابات خطيرة تركتها "في حالة صحية حرجة، إلا أنها مستقرة أيضا"، حسب مصدر طبي محلي.

ولم يكشف عن هوية الشابة ولا حتى عن عمرها، كما لم يصدر بيان رسمي بخصوص الحادثة وملابساتها، إلا أن صفحة شهيرة ومختصة بالحوادث على موقع "VK"، نقلت عن شهود عيان أن الشابة كانت تحاول التقاط صورة "سيلفي" جريئة.

وخلافا لما سبق، ادعى بعض الأشخاص في المدينة أن مجموعة صبية أمسكوا بالشابة ومن ثم "أفلتوها"، لتسقط من الارتفاع الشاهق، في حين أكد آخرون أن الشابة كانت وحيدة عند وقوع الحادثة.

ويعتقد خبراء أن رغبة الناس بالتقاط صور جريئة قد تكون أمرا خطيرا في بعض الأحيان، بل ومميتا أيضا، في حين كشفت دراسة صدرت مؤخرا، عن تصدر الهند للمركز الأول في الحوادث الناجمة عن "الصور الجريئة"، حيث سجلت فيها 160 حادثة في 6 سنوات، بينما حلت روسيا في المركز الثاني، إذ لقي فيها 14 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم التقاط "سيلفي".