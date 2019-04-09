ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على وست هام

فاز نادي تشيلسي على منافسه فريق ويست هام يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز اللاعب البلجيكي ايدين هازارد ثنائية فريقه خلال المباراة، وقدم مستوى مميز أمام ويست هام يونايتد، ورفع رصيده من الأهداف في البريميرليج إلى 16 هدفا. ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :- 1- ليفربول 82 نقطة. 2- مانشستر سيتي 80 نقطة. 3- تشيلسي 66 نقطة. 4- توتنهام هوتسبير 64 نقطة. 5- أرسنال 63 نقطة. 6- مانشستر يونايتد 61 نقطة. 7- ليستر سيتي 47 نقطة. 8- ولفرهامبتون 47 نقطة. 9- إيفرتون 46 نقطة. Advertisements 10- واتفورد 46 نقطة. 11- وست هام 42 نقطة. 12- كريستال بالاس 39 نقطة. 13- بورنموث 38 نقطة. 14- بيرنلي 36 نقطة. 15- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة. 16- برايتون 33 نقطة. 17- ساوثهامبتون 33 نقطة. 18- كارديف سيتي 28 نقطة. 19- فولهام 17 نقطة. 20- هيدرسفيلد تاون 14 نقطة.

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