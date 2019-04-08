بالفيديو.. طفلة تسقط من الطابق الـ26 وتنجو من الموت بأعجوبة !

أظهر فيديو مروع، سقوط طفلة صينية في السادسة من عمرها، من الطابق الـ26، لكنها نجت بأعجوبة من الموت.
على الرغم من سقوط الطفلة المميت، لكنها ولحسن حظها سقطت على ما يشبه خيمة في نهاية البرج، ما أدى إلى تخفيف سقوطها بعض الشيء، حتى أنها نهضت وركضت وكأن شيئا لم يكن.
ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فسرعان ما نُقلت الطفلة إلى المستشفى بمدينة تشونغتشينغ في الصين، وكشفت التقارير أنها لم تصب سوى بكسر في اليد.
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