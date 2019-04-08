عاجل.. البشير يطلق تصريحا هاماً بشأن الاحتجاجات ضده

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، مساء يوم الاثنين، أن حفظ الأمن والاستقرار في البلاد أولوية وأن الشعب السوداني يستحق الطمأنينة.

وجاءت تصريحات الرئيس البشير خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني.

وقالت الحكومة السودانية في وقت سابق إن الرئيس سيلتقي ممثلي لجنة الحوار للاتفاق على أجندته وجدوله الزمني.