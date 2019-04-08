أكد الرئيس السوداني عمر البشير، مساء يوم الاثنين، أن حفظ الأمن والاستقرار في البلاد أولوية وأن الشعب السوداني يستحق الطمأنينة.
وجاءت تصريحات الرئيس البشير خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني.
وقالت الحكومة السودانية في وقت سابق إن الرئيس سيلتقي ممثلي لجنة الحوار للاتفاق على أجندته وجدوله الزمني.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. البشير يطلق تصريحا هاماً بشأن الاحتجاجات ضده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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