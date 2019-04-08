توافد مئات الآلاف إلى مقر الاعتصام امام قيادة الجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقاطر مئات الآلاف من السودانيين، يوم الاثنين، إلى مقر قيادة الجيش بالرئيسة بالعاصمة الخرطوم، للالتحاق برفاقهم المعتصمين على امتداد شوارع المنطقة للمناداة برحيل النظام.

ووصف شهود عيان المنظر في الشوارع المؤدية للقيادة بالمهيب حيث أمتلات هذه الشوارع عن أخرها.

وقال بدر الدين سليم (32) سنة، إنه ما يراه هو أكبر حشد في تاريخ السودان.

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وقدر أعداد المحتجين بمئات الآلاف.

بينما قال خالد أحمد (59) بلهجة متهدجة إنه يحمد لله أن عاش حتى يرى بعينه هذه “الهبة”.

وباتت مسألة الحركة في الخرطوم مسألة شبه مستحيلة، لكون جميع الشوارع المؤدية للمنطقة الرئيسة مغلقة بالكلية بحشود المحتجين.