لُطفك يا رب.. بقلم جعفر باعو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*أن تذهب للدكان لشراء “سكر” ولا تجده، عادي جداً، وأن تحاول إفراح أطفالك بشراء بعض الفاكهة ولا تجدها أكثر من عادي.

*في السابق، كانت أموالنا في جيوبنا، وبعضها في البنوك، ولا تحمل هماً إن أردت بعضاً من مالك، فما عليك سوى التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي وستجد مالك رُدّ إليك.

*وفي السابق، أيضاً كانت الأسواق بها ندرة في بعض السلع، وحاول الناس إيجاد بدائل لتلك السلع لشرائها بأموالهم.

*ولكن أن تكون هناك ندرة في “الكاش”، فهذا هو الجديد الذي يعاني منه المواطنون منذ شهور عديدة.

*بدا أحد زوار السودان القادم من دولته العربية مندهشاً لصفوف المال في الشوارع المختلفة، فمنظر مثل هذا لا يمكن مشاهدته في أي دولة أخرى وإن كانت من العالم الرابع وليس الثالث.

*أصبح صف “الصراف الآلي” أمراً عادياً في شوارع الخرطوم ،ومالك ما هو إلا أرقام تتمتع بها حينما تطلب خدمة معرفة الرصيد عبر “موبي بنك” أو غيرها من الخدمات البنكية، ولكن من العسير جداً عليك إخراج جزء يسير من هذا المال إلى جيبك.

*أزمة السيولة تتفاقم يوماً بعد الآخر، وشهر أبريل قارب على الانتصاف والأزمة لم تًحل بعد، كما وعد مسؤولو الدولة من قبل.

*أحد الأصدقاء وجدته مهموماً لأول مرة في حالته تلك، وحينما سألته عن سبب هذا الهم قال لي: اقترب شهر رمضان، ولم أجد “كاش” لتجهيز “الحلو مر” وغيره من ضروريات رمضان، مثل هذه الأشياء لاتنفع معها الشيكات أو ماكينة البطاقات.

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*الكثيرون بدا عليهم الهم مع اقتراب الشهر الفضيل ولكنهم ينسون دوماً أن الله سبحانه وتعالي مُيسِّر لكل منا أمرَه دون أن نعلم.

*ما يمر به الاقتصاد السوداني هذا العام لم يسبق أن مر به منذ سنوات بعيدة جداً، حتى الأزمة المالية العالمية في العام 2008م لم يكن تأثيرها كما يحدث الآن.

*في تلك الأزمة لم تتأثر البنوك السودانية بشح وانعدام السيولة كما هو الحال الآن على الرغم أن تلك الفترة السودان كان يعاني من حصار اقتصادي خانق.

*لا نريد الخوض والجدل في أسباب أزمة السيولة، ولكن نحاول السعي للخروج من هذا المأزق الكبير الذي دخلت فيه البلاد من انعدام السيولة مع ظروف اقتصادية بالغة التعقيد.

*انخفض الجنيه مقابل العملات الأخرىن وانعدمت السيولة في البنوك، وشهدت الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق في كل شيء حتى بعض الخضروات الشتوية لم تشهد انخفاضاً مع هذه الأزمة.

*إن معاناة المواطنين تزداد يوماً بعد الآخر، وجميع السياسات التي اتخذتها الدولة لم تُحقّق النجاح المطلوب، وكأن هناك أيدي خفية تعمل بقوة من أجل صناعة الأزمات مع فشل الوصول لهذه الأيدي وبترها.

*نسأل الله أن يلطف بعباده.. الفقراء.. والبسطاء الذين يعانون بقسوة بين نارين.. انعدام السيولة وارتفاع السلع المختلفة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.