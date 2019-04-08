وزير الإعلام ينفي اعتزام رئيس الجمهورية تسليم السلطة للجيش

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفى المتحدث الرسمى باسم الحكومة، حسن إسماعيل، وزير الإعلام والاتصالات، التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ونقلته عنها وسائل إعلام أخرى، وزعمت فيه أن رئيس الجمهورية، عمر البشير، بات أقرب لتسليم السلطة للجيش.
وأكد إسماعيل، وفقاً لتعميم صحفي، يوم الإثنين، أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً، ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلاً.
وأضاف “مثل هذه المزاعم هدفها إثارة البلبلة وسط المواطنين”.
وكشف إسماعيل أن الرئيس سيلتقي ممثلي لجنة تنسيقية الحوار، مساء الإثنين، للاتفاق على الجداول الزمنية، وأجندة ملتقى الحوار.
شبكة الشروق
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