قرار جديد يمنع صرف أجور موظفي الدولة بالعملة الأجنبية

الخليج 365 : أصدر د. محمد طاهر أيلا رئيس مجلس الوزراء القومي قراراً اليوم قضي بمنع موظفي الدولة والشركات الحكومية والمؤسسات والهيئات الحكومية بصرف أجر أو أي مخصصات بالعملة الأجنبية داخل السودان. ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار .

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