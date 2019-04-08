التاريخ: 08-أبريل-2019
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قال وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة أمام البرلمان يوم الاثنين إن ستة أشخاص قتلوا في العاصمة الخرطوم خلال احتجاجات على مدى يومي السبت والأحد بينما قتل شخص آخر في إقليم دارفور بغرب البلاد.
وأضاف جمعة في بيانه، بحسب “رويترز” على نسخة منه، أن 15 مدنياً و42 من قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات. وذكر أن 2496 محتجاً اعتقلوا في الخرطوم.
وكان قد أفاد بعض شهود العيان أن قوات أمنية حاولت فض اعتصام المحتجين بالقيادة العامة صباح اليوم الأثنين بالقوة وتصدت لها قوات الجيش والمعتصمين.
ويواصل المحتجين اعتصامهم أمام القيادة العامة للجش لليوم الثالث على التوالي رغم اغلاق الحكومة للجسور التي تؤدي إلى العاصمة الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تقر بمقتل (6) أشخاص والمحتجون يواصلون اعتصامهم أمام القيادة لليوم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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