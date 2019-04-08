أحمد سعد يدعو غرب دارفور للتعويل على الزراعة

أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، على ضرورة الاهتمام بمعاش الناس. ودعا الوزير إلى توفير السلع الضرورية لمواطني ولاية غرب دارفور، وقطع بضرورة الاهتمام بالمشاريع الزراعية بالولاية والتعويل على الإنتاج الزراعي.
والتقى عمر بمكتبه، ، والي غرب دارفور اللواء ركن مهلب حسن أحمد للتركيز على المشاريع الزراعية ومشروعات الدورة المدرسية التي تستضيفها الولاية نوفمبر المقبل.
وأعلن اللواء ركن مهلب حسن أحمد استعداد الولاية للدورة المدرسية القادمة، وأشار إلى أن مشروعاتها تمضي وفقاً لما خطط له وكشف عن تسارع الخطى لإنجاز العديد من المشاريع التي تهم المواطن ونوه إلى مضي العمل في مستشفى الجنينة التخصصي وذلك في إطار اهتمام حكومته بتوطين العلاج بالداخل وتعهد بالسعي لتحقيق الأهداف المنشودة لمسيرة العمل التنموي بالولاية.
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