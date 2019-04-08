إنطلاقة حملة القضاء على الحصبة بجنوب دارفور

إنطلقت بولاية جنوب دارفور الحملة المشتركة للقضاء على مرض الحصبة وإستئصال شلل الاطفال ونقص الفيتامين (أ) وتستهدف حملة التطعيم الاطفال منذ الولادة وحتى اقل من عشر سنوات .
ودشن دكتور ابوبكر الامين المدير العام لوزارة الصحة بالولاية والمدير التنفيذي للتأمين الصحي بالإنابة مهدي إبراهيم الحملة صباح اليوم بمركز صحي السلام .
وقال دكتور ابوبكر ان الحملة انطلقت بكل محليات الولاية بتنسيق تام مع الصحة الاتحادية والشركاء اليونسيف للقضاء على مرض الحصبة ونقص فايتمين (أ) وشلل الاطفال داعيا الاسر والامهات الى الحرص على تطعيم الاطفال .
وقال الصديق عبدالله ابكر مدير التحصين بالولاية ان الحملة استهدفت مليون واربعة وتسعون الف طفل بالولاية فى (81) مركز ثابت، (182) مركز مؤقت و(175) وحدة جوالة للوصول الى المناطق النائية مشيرأ الى ان اللقاح آمن ومتوفر فى كل المراكز الصحية .
ولفت الدكتور عوض عمر المشرف العام الاتحادي للحملة الى ان الحملة تستمر حتى يوم 17 أبريل الجاري مشيرا الى ان الحصبة مرض خطير تتسبب فى وفاة الاطفال فى خلال الخمس السنوات الماضية مؤكدا ان الحملة للقضاء على الحصبة والوقاية من الشلل .
ولفت الى ان بجهود حكومة الولاية مع الشركاء اليونسيف تم الاعداد للحملة مشيراً الى ان اخر حالة شلل سجل في السودان فى عام 2009م فى بورتسودان جاء من جنوب السودان بينما اكتشفت حالات فى بعض الدول مثل افغانستان وباكستان مما يؤكد وجود المرض وقدم شكره لجهد حكومة الولاية مع المنظمات التى من خلالها تم توفير المعينات واللقحات وتدريب الكوادر لتنفيذ الحملة .
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