"الوطني" يترحم على ضحايا الأحداث ويؤكد: "لسنا في مواجهةٍ مع أحد"

نفى حزب المؤتمر الوطني في السودان، يوم الاثنين، أن يكون في مواجهةٍ مع أحد، وترحم على ضحايا الأحداث الأخيرة، وأرسل تمنياته للمصابين بعاجل الشفاء.

والتئم ليل الأحد اجتماع طارئ للحزب بقيادة رئيسة المفوض أحمد هارون، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الأحداث يوم السبت.

وقال رئيس قطاع الإعلام بالحزب، إبراهيم الصديق في تصريحات صحفية، إن حزبه ليس في مواجهة أحد. مضيفاً بأنهم منفتحون على محاورة كل القوى السياسية والشرائح المجتمعية.