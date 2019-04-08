وزير الداخلية يعلن مقتل 7 أشخاص واعتقال الآلاف منذ يومين

قال وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة، إن 6 أشخاص قتلوا في العاصمة السودانية الخرطوم خلال احتجاجات يومي السبت والأحد الماضيين وتوفي آخر في إقليم دارفور الغربي.
وقال جمعة أيضا في بيان، إن 15 مدنيا و 42 شرطيا أصيبوا في الاحتجاجات وإنه تم إلقاء القبض على 2496 محتجا في الخرطوم.
وتظاهر آلاف السودانيين، السبت، في مسيرات منفصلة توجهت نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ضد حكم البشير أمام مجمع في الخرطوم يضم مقر القيادة العامة للجيش ومبنى إقامة الرئيس، بحسبما أفاد شهود عيان.
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