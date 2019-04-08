قرار بإيقاف إصدار تصاديق الأراضي بولاية النيل الأزرق

أصدر والي ولاية النيل الأزرق، الفريق أول ركن يحيى محمد خير، قراراً قضى بإيقاف العمل بإصدار أي تصاديق أو معاملات متعلقة بالأراضي بالولاية أو اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بالأراضي سواء كانت سكنية أو خدمية أو استثمارية إلى حين صدور قرار جديد من الوالي أو استثناء مكتوب منه لأي إجراء. ودعا القرار طبقاً لـ “سونا” وزارة البنى التحتية والجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

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