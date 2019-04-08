حصر الجامعيين العاملين في وظائف عمالية بالحزيرة

أصدر الفريق أول ركن علي سالم والي ولاية الجزيرة اليوم القرار رقم 31 لسنة 2019م بتكوين لجنة لحصر العاملين بالوزارات والمحليات الذين يعملون في وظائف عمالية ولديهم مؤهلات جامعية برئاسة السيد أمين عام حكومة الولاية والسيد مدير عام شئون الخدمة مقررا وعضوية مدير عام الحسابات بالولاية .

وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة وهى حصر جميع العاملين بالوزارات والمحليات الذين يعملون في وظائف عمالية ولديهم مؤهلات جامعية وحصر التكلفة المالية الناتجة عن إستيعابهم في وظائف الدرجة السابعة .