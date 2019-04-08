مرسال يعود للفاشر ويعلق على احتشاد مئات الآلاف أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم

ترأس والي شمال دارفور، الفريق ركن النعيم خضر مرسال، اليوم الإثنين، بالقاعة الكبرى للامانة العامة لحكومة الولاية بالفاشر، اجتماع اللجنة العليا نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف إبراهيم.
وقدم الوالي تنويراً عن الأوضاع السياسية بالبلاد، مشيراً إلى التدابير التي اتخذتها القوات المسلحة للحفاظ على أمن وسلام الوطن.
ومنذ السادس من ابريل يحتشد مئات الآلاف أمام المقر الرئيس لقيادة الجيش السوداني للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس البشير الذي يحكم قبضته على البلاد منذ 3 عقود.
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