مقتل 7 أشخاص في يومين من الاحتجاجات بالسودان

أعلن وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة أمام البرلمان اليوم الإثنين، مقتل 6 أشخاص في العاصمة الخرطوم في احتجاجات يومي السبت والأحد، وشخص سابع في إقليم دارفور، غرب البلاد.
وأضاف جمعة في بيانه، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، أن 15 مدنيا ًو42 من قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات. وذكر أن 2496 محتجاً اعتقلوا في الخرطوم.
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