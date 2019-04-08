وزير الإعلام: الحياة في الخرطوم والولايات عادت لطبيعتها

تلقى رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر أيلا، تنويراً ضافياً حول الاحتجاجات خلال اجتماع مع عدد من الوزراء.

وقال وزير الإعلام، حسن إسماعيل في تصريح صحفي أمس، إن الحياة في الخرطوم وبقية ولايات السودان عادت إلى طبيعتها.

واجتمع أيلا بعدد من الوزراء أبرزهم وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، ووزير الحكم الاتحادي الفريق صديق عامر، ووزير المالية مجدي يس، ووزير الإعلام حسن إسماعيل.

وقال الناطق الرسمي طبقاً لـ “سونا” أمس، إن أيلا استمع إلى تقارير مفصلة عن مسار الأحداث الأمنية والاقتصادية، مشيداً بالروح التي تعاملت بها أجهزة الدولة المختلفة، وأشار إسماعيل إلى أن أيلا أثنى على وعي المواطنين بتفويتهم الفرصة لجر البلاد إلى ميدان العنف، مطالباً بمزيد من التماسك واليقظة.

وأكد أيلا بحسب حسن إسماعيل أن حكومته وأجهزة الدولة لن تتهاون في الحفاظ على مكتسبات المواطن وحقه في الأمان والاستقرار، واصفاً سلوك المعارضة بالتحرش بالمؤسسات النظامية بالمغامرة السيئة، وأكد أن أجهزة الدولة ستقف في مواجهتها بالحزم الذي تسانده تقديرات واحترام الشعب السوداني لهذه المؤسسات.