تجمع المهنيين يناشد المواطنين بالتوجه إلى القيادة العامة

ناشد القوي الموقعة علي العان الحرية والتغيير في بيان تحصل سودان نيوز علي نسخة منها حيث دعا كل المواطنين شيباً وشباباً، نساءً ورجال التوجه فوراً إلى القيادة العامة للاعتصام مع الثوار دعماً للثورة واستكمالاً للنصر.
كما نناشد البيان كل الأقاليم بالدخول في اعتصامات مشابهة ومتزامنة مع اعتصام العاصمة أمام مقرات قيادات الجيش في كل مدن الولايات حتى فجر الخلاص وإزالة هذا الكابوس، مع تفعيل الإضراب العام في كل مدن السودان.
واكد قوي التغيير علي أن قيادات قوى الحرية والتغيير هي الآن على الآرض وقد تلت بيان بمطالبها ومطالب الشعب وأعلنت خطوات التغيير.
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