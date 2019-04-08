لا راش لسة حي..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*استغفر الله واتوب اليه!

*ولا حول ولا ولا قوة الا بالله!

*نعم..الحكم المغربي سيء الذكر لاراش لسة حي وان مات صاحب القرارات الاسوأ عام(1987)والذي رفض للهلال احقيته بلقب الابطال واهدى اول لقب للاهلي القاهري في تاريخه فان التاريخ اعاد نفسه من جديد واثبت بالدليل القاطع بان العنصرية البغيضة تتجلى في صورها المقيتة عندما يكون هنالك فريقا سودانيا ينازل احد اندية شمال وشمال غرب افريقيا والتي تتبادل الالقاب فيما بين انديتها وتظلم الاندية القادمة من افريقيا السمراء حتى ولو كانت تتحدث العربية وتدين بالاسلام وتشهد ان لا اله الا الله.

*نعم..انها الحقيقة رغم مرارتها وبعيدا عن مساحيق التجميل وغيرها من حروف وكلمات نشترى ونباع بها وضح النهار وعلي عينك يا تاجر ودون واعز من ضمير وبعيدا عن امانة ونزاهة التكليف واعتقد جازما بان الحكم المغربي رضوان جيد الذي ادار لقاء الامس اسوا الف مرة من لاراش سيد الاسم الذي باع ضميره في قاهرة المعز في تلك الليلة التاريخية والتي اعترف بعدها باكثر من ربع قرن اهل الاختصاص في مصر علي ان الحكم المغربي ظلم الهلال السوداني واثر في نتيجة المباراة بقرار حقير ونقضه لهدف وليد طاشين الذي كان سيقلب الموازين راسا علي عقب ويمنح لقب الابطال وقتها للهلال الذي استحقه عن جدارة!

*نعم..لن ينصلح حال الكرة الافريقية في ظل ضعف اتحادنا السوداني لكرة القدم وفرجته المقيتة علي انديته تذبح وضح النهار وبصافرات عربية في مواجهة فرق عربية ولا نستبعد ان يأتي الحكم المصري محمود زكريا ويذبح الهلال من جديد في لقاء الاياب الاحد القادم بملعب الجوهرة والتاريخ يثبت ان الهلال ذبح الف مرة في ملعبه لصالح اندية عربية واخرها لصالح المصري البورسعيدي بصافرة الحكم الجزائري الغربال ما يؤكد حقيقة لوبي اندية شمال وشمال غرب افريقيا وتبادل مصالح الالقاب والبطولات فيما بينها في ظل مثالية اتحادنا السوداني ومثالية ادارات الاندية السودانية التي لم تحتج يوما علي حكم من تلك المنطقة يدير مباراة تجمعه بفرق المنطقة ذاتها!

*نعم..ما فعله امس الحكم المغربي لاراش الجديد او رضوان جيد القرن العشرين والذي لم يكن جيدا يؤكد محنة الكرة الافريقية وبؤسها وعدم صلاحيتها وبالتالي عدم قدرتها علي التطور طالما ان المباريات تفصل بصافرة حكم لصالح فريق بعينه كما حدث امس من صافرة رضوان جيد والذي احتسب ثلاث ركلات جزاء من وحي الخيال ومن كوكب اخر ودخل الحكم المغربي رضوان جيد التاريخ من اوسع ابوابه باحتساب ثلاث ركلات جزاء لصالح فريق اراد له الحكم المغربي غير الامين ان ينتصر ولن نقول حكم مرتشي ولكنه غير امين مع صافرته التي ادار بها المباراة لان حالة ابوعاقلة محمد عبدالله في خواتيم المباراة تكاد تكون اوضح الف مرة من ركلات الجزاء الهلامية التي احتسبها لاراش(تو) ومنح بها النجم الساحلي نتيجة لم يكن يستحقها علي ارض الواقع رغم سوء اداء الفرقة الهلالية وسوء التشكيلة التي دفع بها التونسي الكوكي وسوء تعامل رفاق بويا مع المباراة بلا استثناء!

*نعم..صحيح ان الحكم المغربي لاراش(تو) ظلم الهلال واحتسب ثلاث ركلات جزاء علي الاقل اثنان منها من بنات الخيال وصحيح انه اثر بصورة مباشرة في النتيجة ووضع قدم الازرق علي اعتاب الخروج قبل بلوغ مربع الذهب وصعب كثيرا من مهمته في ملعب الجوهرة في ظهيرة الاحد القادم الا ان الحقيقة الاخرى ان الهلال قدم واحدة من اسوأ مبارياته هذا العام علي الصعيد الافريقي وظهر الفريق مفككا وضعيفا وبخطوط متباعدة وغابت الروح القتالية وغاب الانضباط التكتيكي وغابت الجماعية لتسود الفوضى والعك الكروي ولو كان النجم يمتلك فريقا منظما لما احتاج لصافرة حكم بلا ضمير ولالحق النجم بالهلال هزيمة تاريخية..ونعود باذن الله.

اخر الرميات

*الحقيقة الحنظل تقول بان الحكم المغربي رضوان جيد ظلم الهلال ومنح الثلاثية لاصحاب الارض كراهية في الهلال ولاعبيه ولم يكن امينا لان الغريب ان ركلات الجزاء الخيالية الثلاثة لم يشهر سوى بطاقة واحدة لجمال سالم والا كان يجب ان يطرد الحارس الذي يرتكب ثلاثة هفوات استوجبت احتساب المخالفات!

*التقني التونسي نبيل الكوكي يتحمل الخسارة التي مني بها فريقه لانه ظل يتفرج علي العك الكروي للاعبيه ولم ينتقد الحكم الذي منح ثلاث ركلات جزاء علي الاقل اثنان منها وهمية بمعنى الكلمة ان لم تكن الثلاثة من بنات الخيال!

*تساوي جميع لاعبي الهلال في السوء امس بملعب رادس ومعهم المدرب التونسي الكوكي الذي ترك شيبوب يعبث داخل المستطيل الاخضر حتى نهاية المباراة!

*تعالوا بكره!