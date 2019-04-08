….أحلى من أكل الزبيب.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقول الطرفة المتداولة هذه الأيام أكان غلبت العيشة أطلع من البلد وإن شاء الله تنضم للحركات المسلحة وتحمل الكلاش وتحتل أبوكرشولة وأكان ما لقيت طريقة طلق المراة وأكان غلبت دي شيل عكازك وأمشي المستشفى وأضرب ليك طبيب ويبدو أن هذا الخيار الأخير هو الذي أصبح متاحاً. فالحركات المسلحة أصبحت في روحها وطلاق النسوان لم يعد مشكلة أو عقوبة تشغل البال فلم يبق إلا ضرب الأطباء (أولاد اللذين) لقد مر علينا زمن كان فيه الأطباء هم نجوم المجتمع ومهوى قلوب العاشقات (دم الدكاترة ) و(البنسلين ياتمرجي ونادوا الحكيم ياتمرجي) ولكن الآن تبدل الحال وأصبح الأطباء ملطشة وأخشى ما أخشاه أن نستدعي المثل السائر ونغيره ليصبح (ضرب الطبيب أحلى من أكل الزبيب)

الشغلانة لم تعد أحداث فردية بل أصبحت ظاهرة وفي طريقها أن تتحول إلى ممارسة اجتماعية عادية لا تثير اهتماماً ولا ترفع حاجب دهشة فما تفتح صحيفة أو أي أداة من أدوات (السوشيال ميديا) كالوتساب إلا وتجد قصة اعتداء على طبيب في مستشفى من المستشفيات الحكومية بالتحديد ولم نسمع في يوم أن طبيباً اعتدى على مريض أو مرافق له ولو بردة فعل. مما يشي أن الاعتداء يقع على نوعية معينة من الأطباء لأنني شخصياً أعرف أطباء الواحد منهم مستعد أن يشاكل ضله وضربته يمكن أن تسفر الآخرة (بعد دا اعطوا الحجم نسبة في منافسة الدخول لكليات الطب)

في يوم ما كنت عضواً في لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الطبي ولدورة كاملة وكان دورنا نحن غير الأطباء مثل دور المحلفين (جُورِيز) في النظام القضائي الأمريكي بأن نقول مذنب أو غير مذنب بعد عرض الوقائع علينا. فقد كان عدد الشكاوى مذهلاً بحق ويعجبك بعض الأطباء في (الحفر) لبعضهم ولكن يبقى التناول الإعلامي المكثف لتلك الأخطاء قبل البت فيها، وقبل تحديد الجهة المخطئة هو الذي ظلم الطبيب فالخطأ قد يكون من التمريض وقد يكون إدارياً، وقد يكون من المريض نفسه وقد لا يكون هناك خطأ (أيام وكملت) فطالما أن المريض مات أثناء عملية التطبيب فالطبيب هو المخطئ

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لا يمكن إعفاء الأطباء أنفسهم من تحمل جزء من المسؤولية أقصد مسؤولية التنميط الجديد للطبيب فبعضهم لا يقابل مرضاه إلا بتكشيرة ولا يظهر أي شفقة عليه ويتعامل معه كأنه ميكانيكي يتعامل مع آلة وفي نفس الوقت لا يرتكب أي خطأ ويموت المريض نتيجة مرضه فيفسر أهله ذلك بعدم اهتمام من الطبيب بالتأكيد لن نجهل البيئة التي يعمل بها الأطباء فهي في معظمها إن لم نقل كلها متردية ولن ننسى العائد المادي من المهنة مقارنة مع الذين يهاجرون ولن ننسى قلة المعينات ومع ذلك نكاد نجزم أن الطبيب عندما يتعامل مع مريضه ينسى كل هذا ويركز في الحالة التي أمامه ولعل هذا من طبيعة هذه المهنة الإنسانية ومنطقها الداخلي الذي لا يختلف حوله اثنان.

نعم هناك أطباء يخطئون وأحياناً يكون خطأ قاتلاً لا بل هناك أخطاء ترجع للإهمال غير أنه من المؤكد لا يوجد أي قصد جنائي ففي هذه الحالة القانون هو الفيصل أما أن يعتدي أهل المريض وأحياناً المريض نفسه على الطبيب بالضرب ناهيك عن إتلاف الممتلكات التي لاذنب لها فإن هذه جريمة يجب أن يستنكرها المجتمع ويعاقب عليها القانون عقوبة رادعة هذا على المدى السريع أما على المدى البعيد يجب تفكيك العناصر المكونة للمشكلة ومعالجتها. هناك اتفاق عام على أن بيئة العمل طاردة طاردة ولا ذنب للأطباء فيها بل هم أول ضحاياها ومع ذلك عليهم تذكر قول المتنبي (لا خيل عندك تهديها ولا مال / فاليسعد النطق إذا لم يسعد الحال).