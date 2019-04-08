عاجل.. مصدر عسكري: عمر البشير يدرس تسليم السلطة للجيش السوادني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفاد مصدر عسكري مقرب من الرئيس السوداني عمر البشير، بأن الأخير عقد اجتماعًا طارئًا مع القوات المسلحة اليوم الاثنين؛ للبحث عن حلول ممكنة للخروج من الأزمة التي يشهدها السودان حاليًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وأشارت الوكالة إلى تصريح المصدر العسكري الذي يفيد بأن البشير سيقوم بتسليم السلطة للجيش السوداني، وذلك بعد الاتفاق على تحقيق ضمانات محددة تتعلق بالأوضاع في البلاد، فضلًا عن ملف المحكمة الجنائية الدولية”، حسبما أفادت وكالة “سبوتنيك 24” الروسية.
وتشهد السودان أكبر احتجاج ضد البشير منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، ويسعى المتظاهرون إلى إقناع الجيش بإقالة البشير، وإفساح المجال أمام حكومة انتقالية.
الراكوبة نيوز
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