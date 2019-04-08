وزارة “النفط”: اتصالات مع شركات أمريكية وأوروبية للاستثمار النفطي بالبلاد

الخليج 365 :

كشفت وزارة النفط والغاز عن تفاوض واتصالات مع عدد من الشركات الأوروبية والأمريكية للاستثمار في مجال النفط بالسودان، والتي أبدت رغبتها في العمل بمربعات النفط المعروضة للاستثمار.

وقال وزير النفط إسحق آدم بشير جماع لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن بعض الشركات قطعت شوطاً في الترتيبات للدخول في الاستثمار في السودان والبعض ما زال في المراحل الأولية، مؤكداً سعي والوزارة لجلب شركات ذات أوضاع مالية وتكنولوجيا متقدمة للاستكشاف في الحقول التي لم تدخل الإنتاج بعد، مبيناً أن هذه الحقول واعدة بالبشريات والإنتاجية وأن العمل يجري بصورة منتظمة.

وأشار جماع إلى وجود مربعات نفطية معروضة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الاستكشافات أكدت أنها غنية بالنفط.