عاجل.. اكتمال وصول قيادات إعلان الحرية والتغيير لمكان الاعتصام لإقامة المؤتمر الصحفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلَّ عدد من قادة قوى الحرية والتغيير في السودان، يوم الاثنين، داخل اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش.

وتلا رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، بياناً باسم القوى، أكد فيه استمرار الاعتصام، وطالب بتنحي فوري للنظام.

وظهر إلى جانب الدقير، كل من صديق يوسف “الحزب الشيوعي”، وسارة نقد الله “حزب الأمة”، أسماء محمود محمد طه “الحزب الجمهوري”.

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ووقعت قوى المعارضة على إعلان الحرية والتغيير الذي صاغه تجمع المهنيين السودانيين في وقتٍ سابق.