عائلة مايكل جاكسون ترد على اتهامات التحرّش.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بعد شهر من بث شبكة HBO الأميركية الفيلم الوثائقي Leaving Neverland، ردت عائلة مايكل جاكسون بفيلم آخر يعرض وجهة نظرها من الاتهامات الموجّهة إلى “ملك البوب”.

ويحمل الوثائقي الجديد اسم Neverland Firsthand: Investigating the Michael Jackson Documentary، وهو من إخراج إيلي بيدرازا وتم طرحه على موقع “يوتيوب”.

ويعرض الفيلم الجديد الذي مدته 30 دقيقة مقابلات مع ابن شقيق مايكل وابنة أخيه، وكذلك مع مديره الفني، براد سوندبرغ، والذي ظل يقيم بانتظام في مزرعة مايكل “نيفرلاند”.

Advertisements

ويهدف الفيلم إلى دحض ادعاءات كل من واد روبسون وجيمس سافيتشوك، اللذين أدليا بشهادتيهما في فيلم HBO تحدثا فيهما عن اعتداء جاكسون عليهما جنسياً عندما كانا طفلين.

ونفى النجم الذي توفي في يونيو/حزيران 2009 مراراً وتكراراً ارتكاب أي مخالفات مشابهة، وفي عام 2005، تمت تبرئته من دعوى قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال المرفوعة ضده في كاليفورنيا.