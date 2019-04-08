بالصورة..لوشي تقتحم تظاهرات القيادة بــ(العباية) ونشطاء يعلقون (الخيل يجقلبن والشكر لي لوشي)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأت الإعلامية الشهيرة آلاء المبارك جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بنزولها الشارع العام ومشاركتها للثوار في مطالبهم التي تدعو لإسقاط النظام في وقفة احتجاجية نظمت يوم السبت الماضي أمام مباني القيادة العامة للجيش.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان بملابس محتشمة, تمثلت في (العباية) والحجاب كما ظهرت وهي تحمل علم السودان مع بعض صديقاتها.

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ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخروج لوشي للشارع العام, وتداول عدد من الناشطين صور نجمة قناة الهلال وهي تقف مع المحتجين.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك لم تخلو من السخرية, وكان التعليق الأبرز من الفارس ابراهيم الذي كتب: (الخيل يجقلبن والشكر لي لوشي) “مثل سوداني قديم” في إشارة منه لنسب الفضل كله للوشي وإهمال دور المتظاهرين الذين تدافعوا بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين.