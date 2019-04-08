ارتفاع أسعار الأسمنت والسيخ ببحري والسجانة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف تُجّار الأسمنت بسوقي بحري (الإنقاذ) والخرطوم (السجانة) لـ(السوداني) أمس، عن حُدُوث زيادة في سعر الطن وركودٍ حادٍ بالأسواق نتيجة للاحتجاجات، مِمّا انعكست على إغلاق أغلب المحلات، مُضيفين أنّ ارتفاع تكاليف الترحيل أثّرت على كمية المعروض بالسوق، مُبيِّنين أنّ طن الأسمنت (9,500) جنيه لسعر الشيك و(7,700) جنيه سعر الكاش، أما سعر السيخ قفز إلى (65) ألف جنيه بدلاً من (60) ألف جنيه، واصفين حركة البيع بالضعيفة، لافتين إلى ضعف إنتاجية المصانع وتراجع كمية المعروض بالأسواق.

وقال بعض تاجر أسمنت ببحري (الإنقاذ) فضّل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس، تأثُّرهم عن زيادة سلعة الأسمنت بصُورةٍ يوميّةٍ مِمّا انعكست على تراجع كمية العَرض بالأسواق نتيجةً لضعف إنتاجية المصانع، مُبيِّناً أنّ طن الأسمنت (9,500) جنيه لسعر الشيك و(7,700) جنيه سعر الكاش، أما سعرالسيخ قفز إلى (65) ألف جنيه بدلاً من (60) ألف جنيه، واصفاً حركة البيع بالضعيفة.

وَوَصَفَ تاجر بسُوق السجانة زيادة الأسمنت بغير المنطقية، وقال لـ(السوداني): ليس هنالك مُبرِّر لزيادة الأسعار من قِبل المصانع، مُضيفاً أن الزيادات الأخيرة انعكست على توقُّف حركتي البيع والشراء، مُبيِّناً أنّ سعر الأسمنت بالشيك (9,700) جنيه لطن عطبرة، وقال إنّ سعر المصنع (7) آلاف جنيه وصخر السودان (9,200) جنيه، وأبان أن هنالك ندرة في الأسمنت بالسوق لتراجع إنتاجية المصانع، وقال إن هنالك توقُّعاً بزيادة الأسعار ليصل الطن إلى (10) آلاف جنيه، مُوضِّحاً زيادة السيخ بقيمة (500) جنيه للطن.

وبالمُقابل، أفاد تاجر أسمنت وسيخ بسوق السجانة إبراهيم العوض أن الأسعار كل يوم في زيادة نتيجة ارتفاع الترحيل، مبيناً أن المصانع تسبّبت في الزيادة بواقع (500) جنيه لطن الأسمنت، مُوضِّحاً أنّ سعر الطن من المصنع (7) آلاف جنيه، إضَافَةً لرسوم التّرحيل والعُمّال ليصل السوق بـ (9,700) جنيه لسعر الشيك، وتوقّع استمرار الزيادة إذا استمر حال مُشكلات ارتفاع مُدخلات الإنتاج، ولفت إلى أنّ كمية المعروض بالأسواق ضعيفٌ نتيجة لتراجع إنتاجية المصانع مُقارنةً بالسّابق، ولفت إلى أنّ وضع السُّوق غير مُستقرً نتيجةً للاحتجاجات التي تمر بالبلاد، عطّلت الأسواق وأوقفت البيع.