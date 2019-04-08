تجدد مشكلة الوقود مرة اخرى بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تجددت مشكلة الوقود بالخرطوم أمس، حيث شكا عدد من أصحاب المركبات من صعوبات في الحصول على البنزين، فضلاً عن ازدحام كبير أمام محطات الخدمة، ورصدت مصادر أمس اصطفاف عشرات المركبات أمام محطات الوقود بالخرطوم حسب صحيفة آخر لحظة.

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