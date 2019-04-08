بالفيديو : الفنان حسين الصادق من خارج السودان يؤكد وقفته مع السودانيين ويطالبهم (أرموا قدام قدر ما الله أداكم)

أكد الفنان الشاب حسين الصادق وقفته مع الشعب السوداني موضحاً بأنه كان يتمنى المشاركة في حراك الشعب قائلاً :(والله العظيم الواحد كان بودوا انو يكون موجود الليلة في السودان عشان يكون مشارك مع الناس).

وأعلن الصادق وقفته الصادقة مع السودانيين حيث أقسم بأنه معهم مطالباً إياهم بالتقدم في حراكهم حيث قال: (والله العظيم من جوة قلبي ومن جوة دواخلي أنا مع السودان أرموا قدام قدر ما الله أداكم أرموا قدام).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)