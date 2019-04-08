أكد الفنان الشاب حسين الصادق وقفته مع الشعب السوداني موضحاً بأنه كان يتمنى المشاركة في حراك الشعب قائلاً :(والله العظيم الواحد كان بودوا انو يكون موجود الليلة في السودان عشان يكون مشارك مع الناس).
وأعلن الصادق وقفته الصادقة مع السودانيين حيث أقسم بأنه معهم مطالباً إياهم بالتقدم في حراكهم حيث قال: (والله العظيم من جوة قلبي ومن جوة دواخلي أنا مع السودان أرموا قدام قدر ما الله أداكم أرموا قدام).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الفنان حسين الصادق من خارج السودان يؤكد وقفته مع السودانيين ويطالبهم (أرموا قدام قدر ما الله أداكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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