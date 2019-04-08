الوطني : حزبنا لسنا في مواجهة أحد ومنفتح على القوي السياسية

تقدم حزب المؤتمر الوطني بالتعازي لأسر ضحايا الأحداث الأخيرة، وترحم على أرواحهم، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الحزب ليل الأحد لليوم الثاني على التوالي برئاسة رئيسه المفوض أحمد محمد هارون.

ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار متابعة الحزب للأحداث الراهنة. وأكد الحزب أن الحوار السياسي يظل الخيار الغالب والأقل كلفة وأكثر أهمية في تحقيق التحول السياسي.

وأكد رئيس قطاع الإعلام د. إبراهيم الصديق الناطق الرسمي باسم الحزب في تصريح عقب الاجتماع، أن الوطني كحزب فاعل في الساحة السياسية يؤكد على دعمه لكل خيارات الحوار والوفاق السياسي.

وقال إن حزبه ليس في مواجهة أحد وإنما ننفتح على كل القوى السياسية وكل الشرائح المجتمعية للحوار والتداول لدعم مسيرة الاستقرار في بلادنا.

وعبر المكتب القيادي عن إشادته بكل اللقاءات السياسية التي تمت في الأيام الماضية والإجراءات الأمنية، وأمن على أهمية المعالجات الجارية لفرض القانون وبسط الأمن والاستقرار.

وجدد المكتب القيادي الدعوة للحكومة لمزيد من المعالجة للقضايا التي تهم الناس وتحقيق تطلعات الشباب وتستجيب لطموحاتهم.

ومن جهة ثانية، قدم الرئيس المفوض للمؤتمر الوطني أحمد محمد هارون، تنويراً شاملاً للمكتب القيادي لوطني الخرطوم حول مستجدات الراهن في الساحة السياسية.

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وقال رئيس الحزب بالولاية كامل مصطفى الأمين، إن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم تلقى شرحاً وافياً من رئيس الحزب المفوض للمستجدات الجارية الآن على مستوى الساحة السياسية وقضايا الحوار وتوجيهات الحزب المستقبلية ورؤاه الفكرية المطروحة.

وأكد المكتب القيادي لوطني الخرطوم تبادل الأفكار بين قيادة الحزب على مستوى المركز وقيادته على مستوى ولاية الخرطوم.

وأوضح خروج الاجتماع بمجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تطور الأداء الحزبي ومجموعة من التدابير ستقود لمزيد من التواصل مع القوى السياسية والمجتمعية في الساحة.

وأضاف كامل بحسب الشروق – أن المكتب القيادي لوطني الخرطوم استمع لتنوير كذلك حول جهود الحزب المتصلة طيلة عمليات البناء التي انتظمت هياكله بالولاية والتي شملت شعب الأساس والمناطق والمحليات والتواصل مع العضوية على مختلف المستويات.

وقدم رئيس المؤتمر الوطني بالولاية شكره للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لجهودها الكبيرة لحفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً عدم التفريط في أمن واستقرار الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)