عريس يمقلب المعازيم ويتخلف عن عقد القران

فوجئت إحدى الأسر بأحد الأحياء ببحري باختفاء العريس وعدم حضوره لعقد القران المتفق عليه، مما أثار استغراب أهل العروس، وروي أحد أقارب الأسرة لمصادر بأن العريس قام بالتقدم لأفراد الأسرة وتمت الموافقة على كافة التفاصيل، وعند الموعد المحدد امتلأ الصيوان بالمعازيم وعند استعداد الجميع لعقد القران فوجئوا بعدم حضور العريس ليتم الاتصال عليه في رقمه إلا أنه لم يرد على التلفون وفي بعض الأحيان يكون التلفون مشغول إلى أن شارفت الشمس على المغيب ليتضح عدم حضور العريس مما أثار غضب والد العريس الذي أقسم على أن لا يتم العقد إذا كان اختفاء العريس دون ظروف خارجة عن إرادته ليتفرق الجميع وهم لا يدرون سر تخلف العريس الذي أدخل أسرة العروس في حرج لغياب العريس حسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)